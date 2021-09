Le ministère de la Défense nationale appelle tous les pêcheurs à s’abstenir de pénétrer dans les eaux territoriales, ou dans une zone économique exclusive (ZEE), ou encore dans les zones de pêche réservées aux pêcheurs des pays voisins pour ne pas s’exposer à des restrictions ou être détournés de leurs itinéraires.

Cet appel intervient sur fond de protestations des pêcheurs de Zarzis (gouvernorat de Médenine) suite aux problèmes rencontrés par certains pêcheurs tunisiens qui ont été interceptés par les garde-côtes libyens.

Dans une mise au point publiée mercredi 15 septembre, le ministère de la Défense explique que le traitement des infractions épisodiques telles que le changement de l’itinéraire d’embarcations de pêche tunisiennes ou étrangères se fait selon la réglementation maritime.

Les garde-côtes tunisiens se chargent, dans le cadre de la mission qui leur est dévolue, de sécuriser la zone frontalière maritime entre la Tunisie et la Libye et de préserver la souveraineté nationale en assurant une présence continue et une coordination permanente avec les structures concernées, telle que la garde maritime et la douane, explique le département de la Défense.

Toute embarcation étrangère qui tente de franchir la frontière, de pêcher dans les eaux territoriales tunisiennes ou dans la zone économique exclusive tunisienne est interceptée, affirme la même source.

A rappeler que les pêcheurs de Zarzis ont dernièrement organisé une marche de contestation pacifique contre les menaces et le harcèlement auxquels ils disent être exposés lorsqu’ils pêchent dans les eaux territoriales tunisiennes par les garde-côtes libyens.