Le conseiller américain aux affaires étrangères, Derek H. Chollet, a réaffirmé “le soutien de son pays à la Tunisie pour continuer à préserver les acquis démocratiques, les fondements de l’Etat de droit et les valeurs de modernité qui lient les deux pays.

Rencontrant le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, le responsable américain a fait part de “la volonté de Washington de travailler avec Tunis pour relever de nombreux défis, et poursuivre la concertation au sujet de plusieurs questions d’intérêt commun, lit-on dans un communiqué du ministère tunisien des AE.

De son côté, Jerandi a assuré au responsable américain que ” les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République, Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, sont fondées sur l’article 80 de la Constitution. Elles visent à protéger l’Etat et ses institutions et, donc, faire face à la crise politique, économique, sociale et sanitaire “.

Le chef de la diplomatie tunisienne souligne ” l’attachement au régime républicain et démocratique, au respect des droits de l’homme, des libertés, et de l’Etat de droit “, réaffirmant l’engagement résolu du président de la République à lutter contre la corruption, comme annoncée lors de ses déclarations et rencontres avec diverses délégations américaines et étrangères “.

Jerandi a saisi cette occasion pour saluer le ” niveau excellent atteint par les relations d’amitié et coopération bilatérale “, soulignant que la Tunisie forme l’espoir de développer davantage cette coopération et de donner un nouvel élan au partenariat stratégique qui unit le deux pays.