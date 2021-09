L’unité maritime de la douane tunisienne à Sousse a saisi des bateaux et des équipements maritimes, à savoir 36 jet ski, 18 yachts, 3 quads et 6 moteurs marins, d’une valeur globale de 2,294 millions de dinars. C’était lors d’une perquisition menée dans un entrepôt situé dans une ferme agricole et un atelier, à Nabeul.

Selon un communiqué publié lundi 13 septembre 2021 par la Direction générale de la douane, cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande, a été effectuée en collaboration avec la l’unité maritime e de la Douane de la Goulette et une patrouille relevant de la brigade d’inspection de Sousse.

Des procès verbaux ont été établis à cet effet et les équipements saisis ont été placés dans les entrepôts relevant de la Douane.