Un accord a été convenu entre le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mondher Khemiri, et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, pour fournir suffisamment de l’engrais aux agriculteurs.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont également convenu, lors de cette réunion consacrée au suivi de la saison des céréales 2021/2022, de fixer le coût de vente aux producteurs afin de lutter contre la hausse des prix, de fournir suffisamment des semences de qualité dans les zones de production.

D’après la même source, les prix des semences resteront inchangés vu la hausse des prix des équipements et des engrais.

Lors de cette séance de travail qui s’est déroulée en présence des directeurs des unions régionales de l’agriculture relevant des gouvernorats du nord, il a été convenu d’accélérer la publication des textes réglementaires portant sur le financement de la saison et sur le versement des indemnités des agriculteurs affilés au Fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles.