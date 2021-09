Le Centre de promotion des exportations (Cepex) participera, via son bureau dans la capitale russe, au Salon international de l’alimentation et des boissons de Moscou ” World Food Moscow “, le plus grand Salon dédié aux produits agroalimentaires en Russie, qui se tient du 21 au 24 septembre 2021, au Crocus Center.

“La participation à cet événement prendra la forme d’un stand qui fera office de vitrine à la disposition des entreprises désireuses de promouvoir leurs produits dans cette plateforme très prisée par les professionnels russes de l’alimentation “, selon le Cepex.

A cet égard, le centre invite les entreprises intéressées par l’exposition de leurs produits lors de ce salon, à confirmer leur participation au plus tard le 13 septembre 2021.