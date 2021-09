Tunisie – Libye : Quatre dossiers brûlants au menu de la rencontre Saïed-Dbeibah

Sécurisation des frontières, lutte contre le terrorisme, santé et circulation des personnes et des marchandises ont été au centre de l’entretien du chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, avec le chef du gouvernement libyen d’unité nationale, Abdel Hamid Dbeibah, jeudi 9 septembre au Palais de Carthage.

La rencontre a également été l’occasion de passer en revue les liens de coopération fructueux entre la Tunisie et la Libye, et d’insister sur l’unité de destin et l’interdépendance du développement, de la stabilité et de la sécurité des deux pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

Lire aussi: Tunisie-Libye : Le win-win deal et non un droit tunisien acquis

L’accent a été mis sur l’impératif de prémunir les relations bilatérales contre ” toutes les tentatives de perturbation “, afin d’assurer un avenir meilleur pour les deux peuples frères ” selon une nouvelle conception “.

Il a été convenu de dynamiser l’action des structures concernées dans les deux pays en vue de surmonter certaines problématiques relatives à la santé et à la circulation des personnes et des marchandises entre les points de passage ainsi que la question de la dette et de la participation des entreprises tunisiennes à la reconstruction de la Libye.

Saïed et Dbeibah ont, par ailleurs, abordé le dossier de la coordination et de l’échange de renseignements pour la sécurisation des frontières et la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les menaces contre l’unité et la stabilité de la région.