Le mouvement Ennahdha a annoncé, dans la soirée de jeudi 9 septembre, la composition de son nouveau bureau exécutif dont le nombre des membres a été réduit; on note aussi une redistribution des cartes au sein dudit exécutif.

” Le président du mouvement Ennahdha a opéré un remaniement et soumettra la nouvelle composition au Conseil de la Choura “, indique un communiqué du parti.

Wassila Zoghlami : vice-présidente en charge de la Femme, la Famille, l’Enfance, les seniors et les personnes à besoins spécifiques

Ali Larayedh : vice-président en charge des affaires politiques

Noureddine Bhiri : vice-président en charge des affaires internes

Ajmi Lourimi : vice-président en charge des affaires stratégiques

Mondher Ounissi : vice-président en charge des affaires sociales

Noureddine Arbaoui : bureau politique

Abdelfattah Taghouti : bureau de l’information et de la communication

Mohamed Goumani : bureau des relations avec les organisations

Abdelfattah Trimeche : bureau de la structuration et des affaires des membres

Monia Mejri : bureau de la femme et de la famille

Zeineb Brahmi : bureau juridique

Rached Kahlani : bureau de la jeunesse

Mohamed Soudani : bureau de la culture

Imed Khemiri : président du bloc parlementaire

Fakhri Chelik : bureau de l’étranger

Sofiane Gasmi : Jeunesse d’Ennahdha à l’Université

Nizar Habboubi : bureau des élections

Riadh Chaabini : membre conseiller

Ahmed Gaaloul : directeur exécutif conseiller.

Ennahdha a par ailleurs annoncé la composition de la commission de gestion de la crise politique qui se présente comme suit :

Mohamed Goumani : président

Membres:

Ajmi Lourimi

Riadh Bettaïeb

Ahmed Mechergui

Monia Mejri

Zeineb Brahmi

Belgacem Hassan

Abdelfattah Taghouti

Nizar Habboubi

Mohamed Ayed

Riadh Mestouri

Yahia Abdallah

Khaled Founi.