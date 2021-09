L’encours de la dette publique de la Tunisie s’est élevé à 99,3 milliards de dinars, ce qui équivaut à 81,52% du PIB, à fin juin 2021. La Loi de finances 2021 prévoit une dette de l’ordre de de 109 milliards de dinars à fin 2021, soit environ 90,13% du PIB.

Le niveau d’endettement de la Tunisie s’est de plus en plus aggravé notamment durant les six dernières années, passant de 52,66% du PIB en 2015 à 81,52% du PIB en 2020, pour atteindre les 90,13% du PIB à la fin de cette année, selon les données publiées par le ministère de l’Economie, de Finances et de l’Appui à l’investissement, dans sa brochure mensuelle de la dette publique – Juin 2021,

A fin juin 2021, les dettes contractées auprès de l’extérieur se sont élevées à 62 milliards de dinars, alors que les dettes intérieures sont de l’ordre de 37,2 milliards de dinars. Ainsi, 66,5% de la dette tunisienne est en devise (56% en euro et 19% en dollars) et 33,5% en dinars.

La dette extérieure du pays (62 milliards de dinars) est formée à raison de 54% de dette multilatérale, de près de 30% de dettes contractées auprès du marché financier international (MFI), alors que le reste est formé de crédits bilatéraux.

Quant à la dette intérieure (37,2 milliards de dinars), elle est composée essentiellement de bons de trésor (51%) et de dépôts à la Trésorerie générale de Tunisie – TGT (30%).

A noter que le service de la dette publique a plus que doublé durant la période 2015 – 2021, passant de 5,14% du PIB en 2015 à 9,51% du PIB en 2020, pour atteindre 12,81% en 2021 (selon les prévisions de la LF 2021).