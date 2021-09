Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 7 septembre 2021, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias.

Le chef de l’Etat a souligné à cette occasion que ” contrairement aux fausses allégations qui ont été répandues, les mesures exceptionnelles prises le 25 juillet s’inscrivent dans le cadre de la Constitution “.

Il a affirmé que ” le processus démocratique se poursuivra, conformément à la volonté du peuple, pour l’édification d’un Etat de droit sur de nouvelles bases qui rompent avec la corruption et la situation politique, économique et sociale actuelle “, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de la diplomatie grecque a pour sa part réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie et sa ” considération pour le soutien du peuple tunisien au président de la République dans ses efforts en faveur d’une stabilité démocratique “.

Il a également fait part de l’attachement de la Grèce aux relations d’amitié qui unissent les deux pays, et sa disposition à poursuivre son appui à la Tunisie dans les organisations et rassemblements régionaux et internationaux.

La Tunisie a reçu, mardi 7 septembre 2021, un don grec de 100 mille doses de vaccin contre le coronavirus.