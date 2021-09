L’OMT a tenu la deuxième édition du Forum mondial sur l’investissement dans le tourisme. Cet événement organisé à Cabo Verde a rassemblé, aux côtés des ministres du tourisme, des dirigeants d’entreprise, des entrepreneurs et des investisseurs. Il a mis l’accent tout spécialement sur l’innovation et le relèvement durable des impacts de la pandémie de COVID-19.

Alors que la crise a fait chuter de 73 % les niveaux d’investissements étrangers directs dans le tourisme, le Forum a offert une plateforme ouverte à une diversité d’acteurs pour soutenir et promouvoir les investissements dans le secteur. Les débats, dirigés par des experts de premier plan de tout le secteur du tourisme et de la finance, ont été axés sur l’innovation et l’investissement.

Outre l’analyse du climat de l’investissement dans le tourisme en Afrique, notamment à Cabo Verde, les discussions ont aussi porté sur de possibles mesures de promotion des investissements durables, de la numérisation et des innovations, sur l’avenir de la mobilité et les transports durables, et sur la mobilisation d’investissements ciblés à l’appui de la reprise économique, de la création d’emplois et de la résilience dans le monde de l’après-COVID-19…

Profiter du potentiel du tourisme

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Des investissements bien ciblés peuvent stimuler l’entrepreneuriat, créer des emplois et favoriser la transformation verte du tourisme, en Afrique et partout dans le monde. L’OMT est attachée à promouvoir et à renforcer les investissements dans le tourisme, pour profiter du potentiel que possède le secteur d’être un moteur du redressement et porteur d’opportunités pour tous. »

Le Forum a été ouvert par le Premier Ministre de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, et a bénéficié de la participation des ministres du Tourisme de toute l’Afrique, de l’Espagne et du Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que d’organismes d’investissement, de fonds multilatéraux, de communautés économiques régionales africaines et d’acteurs privés, dont des start-up de technologie de voyage.

Soulignant le caractère international du Forum, plus de 10 investisseurs étaient venus d’Europe (et notamment d’Espagne, d’Allemagne et de Suisse) à Cabo Verde pour explorer les possibilités d’investissement ciblant l’innovation et l’infrastructure. Ils ont été rejoints par des investisseurs venus d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique, de sorte que tous les participants réunis sur l’île touristique de Sal ont bénéficié d’excellentes occasions de nouer des contacts.

Renforcement des capacités et image de marque

Outre les exposés et les tables rondes, il y a eu, au programme du Forum, des ateliers de renforcement des capacités consacrés à l’investissement et à l’innovation. On y a aussi fourni un aperçu de l’initiative de l’OMT pour la marque Afrique visant à aider les destinations, sur tout le continent, à mettre à profit la puissance du marketing numérique pour toucher de nouveaux publics et attirer des visiteurs.

Le projet ‘Little Africa Maio’ a également été présenté en tant qu’exemple efficace d’investissement étranger direct dans le tourisme ayant le potentiel d’apporter un large éventail de retombées économiques, sociales et écologiques positives.