Démarrage de la manifestation ” Campus-Helma ” à Mahdia

Démarrage, lundi 6 septembre 2021, de la manifestation ” Campus-Helma ” au profit de 30 jeunes issus des gouvernorats de Mahdia et Sfax. C’était en présence de l’ambassadeur de l’Italie en Tunisieet des représentants de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et des ministères de la Jeunesse, de l’Intérieur et des Affaires sociales.

Soutenue par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en collaboration avec les ministères concernés, la manifestation Campus-Helma s’inscrit dans le cadre du projet pilote “Helma” .

Ce projet propose un programme de lutte contre la ré-émigration irrégulière au profit des jeunes vivants dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax.

La présidente du projet “Helma”, Mouna Badour, indique que la manifestation “Campus_Helma” proposera une formation dans le domaine de la robotique, le cinéma mobile et le journalisme durant 10 jours.

Les jeunes formés seront accompagnés dans la création de projets ainsi que la recherche d’un travail ou d’une formation professionnelle adéquate, a ajouté la responsable.

Rappelons que le projet Helma a démarré en août 2020 respectivement dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax. Mis en œuvre par l’OIM , il est financé par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie.

Le programme a pour objectif ” l’amélioration des opportunités de réintégration socio-économique pour les jeunes à risque de ré-émigration irrégulière et d’autres groupes vulnérables par le biais de la formation des compétences demandées sur le marché du travail et du soutien au développement communautaire “, selon une note informative publiée sur le site de l’OIM.