Covid-19 – Aide financière : L’appel du ministère des Affaires sociales aux établissements touristiques

Le ministère des Affaires sociales appelle les sociétés actives dans le domaine du tourisme et des industries traditionnelles touchées par l’impact de l’épidémie du coronavirus et soucieuses d’obtenir des subventions exceptionnelles et circonstancielles à soumettre leurs demandes via la plateforme électronique désignée pour cet effet, durant la période 1er-7 septembre 2021.

Le ministère des Affaires sociales indique que les demandes déposées exclusivement sur la plateforme électronique helptourism.social.tn, qui a été à nouveau ouverte pour recevoir les demandes au titre du mois d’août 2021.

Le ministère a précisé que les établissements touristiques et les industries traditionnelles concernés doivent se réinscrire au début de chaque mois pour les établissements dont les travailleurs n’ont pas perçu l’intégralité des montants d’aide sociale dus (06 mois au plus tard) et a exigé que les noms et prénoms des ouvriers proposés soient écrits en français.

Cette aide circonstancielle comprend les institutions touristiques actives dans les secteurs de l’hébergement touristique, les restaurants touristiques, les clubs de danse (discothèques), les boîtes de nuit, les centres de soins d’eau de mer, les agences de voyages et les institutions des industries traditionnelles (employant des travailleurs).