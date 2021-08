L’équipe de l’Agenda régional des affaires au Kef et à Bizerte tire la sonnette d’alarme sur les plans démographique, géographique, environnemental et économique, suite aux incendies successifs et graves survenus dans les régions de Bizerte, Kef, Siliana, Jendouba, Kasserine et de Zaghouan.

L’équipe de l’Agenda appelle, dans un communiqué publié lundi 30 août 2021, à accélérer la révision du Code des forêts, proposé depuis 2018.

Elle met également en garde contre les nombreux incendies survenus suite à cause d’actes prémédités, selon les différentes parties concernées (direction des forêts, Garde nationale…).

L’équipe estime également nécessaire de lancer la réforme de la gestion du domaine forestier, car la rigidité qui caractérise la loi relative à ce domaine a causé une rupture entre les habitants et leur environnement naturel, entraînant ignorance et indifférence par rapport aux dommages subis.

Il faut également réexaminer l’initiative de la Banque mondiale (BM) relative au projet de gestion intégrée des paysages forestiers, pour pallier aux défaillances.

L’Agenda rappelle l’initiative du ” Cluster des plantes aromatiques et médicinales ” qui pourrait favoriser la réussite de la démarche participative adoptée avec les communautés locales à travers l’encadrement et l’accompagnement des intervenants du secteur.

Et d’ajouter que de l’élaboration d’un plan d’action stratégique participatif pour aménager, développer et valoriser le domaine forestier.

L”équipe de l’Agenda a été créée en 2018 sous les auspices de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) et en partenariat avec l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), pour débattre des problèmes de développement dans trois régions, à savoir Le Kef, Bizerte et Kairouan, dans le cadre d’un dialogue public/privé.