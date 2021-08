A but non lucratif, le forum international des DSI est l’événement incontournable pour les DSI à l’échelle africaine Il est devenu, au cours des 7 dernières années, l’événement de référence dans la région. Son principal objectif est de promouvoir le Digital en Tunisie et en Afrique. C’est aujourd’hui l’événement de référence dans la région.

Le forum est coorganisé, annuellement à Yasmine Hammamet, par deux associations, à savoir “IFN“ et “Club DSI Tunisie“.

En 2019, il a rallié 600 grands décideurs informatiques de 30 nationalités différentes ainsi qu’une trentaine de partenaires influents dans la transformation digitale sur le continent africain.

Durant toute l’histoire de l’humanité, les crises ont été des sources de changements majeurs qui ont bouleversé le mode de vie à toutes les échelles. Ce fut récemment le cas pour la Covid-19. En effet, cette pandémie a permis, en si peu de temps, à un très grand nombre d’entreprises d’accélérer la cadence de leurs transformations digitales. Elles n’ont pas eu d’autres solutions pour garantir leur résilience et continuer à exister.

C’est aussi le cas du forum DSI, pour qui la Covid-19 marque un tournent majeur : l’édition 2021 (21, 22 et 23 octobre) se tiendra en mode hybride, c’est-à-dire qui combine le présentiel et le digital. Ce dernier sera assuré à travers une plateforme intuitive permettant de suivre en ligne l’ensemble des présentations et des ateliers du Forum.

« Crisis ; digital transformation accelerator » est la thématique de l’édition 2021 du Forum DSI.

Durant 3 jours, le focus sera mis sur cette accélération digitale que connaissent les entreprises à travers le monde. Autrement, on échangera autour du télétravail, des plateformes digitales, de l’innovation et des leviers de cette transformation.

Quant au programme, il prévoit

Plus de 600 participants nationaux et internationaux (En présentiel et en ligne)

Plus de 20 conférenciers

Plus de 30 partenaires

Plus de 30 pays participants

Des business meetings

Des workshops thématiques organisés par nos partenaires

En outre, un espace d’exposition sera mis à la disposition de nos partenaires pendant les trois jours du Forum.

Pour inscription et information: www.forum-dsi.com