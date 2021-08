Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi soir, au palais de Carthage, une délégation officielle américaine conduite par l’adjoint du conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jonathan Finer, qui était porteur d’un message écrit du président américain Joe Biden au président de la République, indique un communiqué de la Présidence.

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat a indiqué que les mesures exceptionnelles prises le 25 juillet dernier s’inscrivent dans le cadre de l’application des dispositions de la Constitution et répondent à une large volonté populaire, dans un contexte de crise politique, économique et sociale et de propagation de la corruption.

Il a mis en garde contre les tentatives de certains de propager des rumeurs et de diffuser de fausses nouvelles sur l’état de la situation en Tunisie, affirmant qu’il n’y a aucune crainte à avoir pour les valeurs de liberté, de justice et de démocratie que la Tunisie partage avec la société américaine.

Kais Saied a souligné son adhésion à la volonté du peuple et son souci de répondre à ses préoccupations, relevant qu’il ne tolère pas l’injustice, l’atteinte aux droits et une régression dans ce sens.

La Tunisie, a-t-il assuré, sera toujours un pays modéré, ouvert et attaché à ses relations de partenariat stratégique avec ses amis historiques.

Pour sa part, Jonathan Finer a indiqué que le président américain suit de près l’évolution de la situation en Tunisie et voue tout le respect à la Tunisie et à son président.

Il a dit que l’administration américaine est consciente des défis rencontrés en Tunisie, en particulier au niveau économique et sanitaire.

L’adjoint du conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis a affirmé l’attachement de son pays à ses relations d’amitié stratégique avec la Tunisie et son soutien au processus démocratique tunisien.

Les Etats-Unis attendent avec intérêt les prochaines étapes à suivre par le président de la République au niveau gouvernemental et politique, a indiqué Jonathan Finer.