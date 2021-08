Pour la Société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG), la hausse excessive des températures enregistrée ces derniers jours dans les différentes régions du pays a cause de graves dommages et déclenché plusieurs incendies à proximité des réseaux électriques.

C’est le cas par exemple de l’incendie qui s’est déclenché dans la région de Menzel Jemil, près d’une centrale à haute tension, ce qui a obligé la société à séparer un nombre de lignes électriques afin de sécuriser l’intervention des unités de protection civile.

Mais la STEG dit avoir mobilisé toutes ses unités techniques et ses moyens logistiques et humains afin de faire face à cette situation climatique exceptionnelle.

Pour rappel, la société a enregistré un pic record de la consommation électrique, lundi 9 août 2021 à 14h55, de 4 434 mégawatts, et ce en raison de la vague de chaleur record que connaît la Tunisie ces jours-ci.

Elle appelle les consommateurs a rationaliser la consommation de l’électricité au cours de la période de pointe de 11H à 16H.