Il est prévu qu’une conférence nationale des mouvements sociaux et citoyens se tienne fin octobre prochain, à l’initiative du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a déclaré, mardi à la TAP, le président du forum, Abderrahmène Hedhili.

Il a indiqué que cette conférence de 3 à 4 jours regroupera tous les mouvements sociaux et civils ainsi que les associations et personnalités imbus des mêmes valeurs pour un dialogue volontaire et ouvert.

Selon lui, la conférence portera, notamment sur les questions socioéconomiques avec la participation de plus de 400 mouvements sociaux et citoyens en présentiel et entre deux mille à trois mille participants à distance.

Selon Hedhili, une réunion préparatoire de cette conférence se tiendra sous forme d’ateliers fin août-début septembre prochain.

Cette initiative intervient, a-t-il dit, suite à la multiplication des protestations au cours de janvier 2021 et tout au long de la dernière décennie marquée, selon lui, par une détérioration des conditions socioéconomiques en raison de l’absence d’une feuille de route bien définie, du non traitement des dossiers sociaux brûlants tels que la migration irrégulière et le chômage en plus de la dégradation du pouvoir d’achat et des indicateurs économiques.