A l’issue de leur réunion, tenue mercredi 4 août 2021, les membres du Conseil des régions relevant de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ont souligné que le vide créé au niveau de la gestion du ministère de l’Agriculture, après le limogeage du ministre par intérim, a eu un impact direct sur l’activité des agriculteurs et marins pêcheurs et entravé la préparation de la campagne agricole, indiquent-ils dans un communiqué.

Ils ont rappelé que la campagne impose, entre autres, la prise en urgence de mesures relatives à l’approvisionnement en semences et en engrais.

Les représentants de l’organisation agricole appellent à revenir sur les augmentations des prix des engrais et à réviser à la baisse les prix des fourrages, ainsi qu’à faire face aux spéculateurs de son et d’orge. Ils estiment que les agriculteurs ne bénéficient que de 40% des quotas qui leur sont alloués, tandis que le reste des quantités est commercialisé au marché noir.

Sur un autre registre, ils ont qualifié la campagne nationale de vaccination ordonnée par la Présidence de la République, le 8 août 2021, d’” étape révolutionnaire ” pour lutter contre la pandémie de Covid-19, faisant part de leur disposition à contribuer à faire réussir cette campagne.

Les représentants de l’UTAP appellent tous les pêcheurs et marins pêcheurs à veiller à assurer tous les besoins alimentaires de notre peuple et à protéger la stabilité de notre pays.