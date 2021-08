Le président de la République, Kais Saïed, a promulgué, lundi 2 août 2021, des décrets présidentiels stipulant le limogeage du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli. Il a désigné Sihem Boughdiri Nemsiyah pour gérer ce département.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a démis le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation digitale – et ministre de l’Agriculture par intérim -, Fadhel Kraiem, de ses fonctions. Et il a chargé Nizar Ben Néji de gérer le département des Technologies de la communication.