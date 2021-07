Le groupe tunisien Telnet et l’Agence spatiale russe vont choisir, former et envoyer une astronaute tunisienne à la Station spatiale internationale (ISS), en vertu d’un accord qui sera signé le 13 août 2021, à l’occasion de la Journée nationale de la Femme, a annoncé le directeur général du groupe Telnet, Mohamd Frikha, sur sa page Facebook.

“Elle (l’astronaute tunisienne) sera la première astronaute africaine et peut-être arabe aussi, sera Tunisienne”, a encore commenté Frikha.

Une importante délégation russe est attendue à cette fin, le 13 août prochain en Tunisie pour la signature de l’accord. Elle sera conduite par le représentant spécial du Président russe, Vladimir Poutine, pour la coopération internationale dans le domaine spatial, Dmitri Rogozine.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie et le directeur général de l’agence spatiale russe et le cosmonaute russe, Sergueï Konstantinovitch Krikaliov (ayant effectué 6 vols spatiaux) seront aussi parmi les membres de la délégation russe attendue à Tunis.

Frikha a ainsi appelé à exploiter cet accord et ce projet pour promouvoir l’image du pays à l’étranger.

Crée en 1994, Telnet est un groupe de sociétés tunisien spécialisé dans le conseil dans l’innovation et les hautes technologies. Il a lancé le 22 mars 2021, le premier satellite Tunisien baptisé “ChallengeOne” qui vise à développer une nouvelle activité aérospatiale pour devenir un fournisseur de solutions innovantes pour l’IoT.

Il s’agit également de démontrer les capacités d’un satellite placé en orbite terrestre basse, à capturer les données des terminaux, en utilisant la même puissance qu’une transmission terrestre classique.

Le satellite ” ChallengeOne” jouera le rôle d’une passerelle LoRa (technologie de communication radio bas débit) placée en orbite dans l’espace, et de ce fait sera capable de recevoir les données qui lui sont destinées et émises par les terminaux au sol.