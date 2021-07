La Banque mondiale (BM) affirme, dans un communiqué publié mercredi 28 juillet 2021, son engagement ferme à soutenir la Tunisie et à aider à répondre aux aspirations légitimes de son peuple à exprimer ses attentes et son ambition à une relance économique porteuse de croissance et de prospérité inclusives.

L’institution de Bretton Woods indique suivre “de près les événements en Tunisie. Le peuple tunisien a traversé une décennie de défis économiques graves et largement ignorés dans un contexte de difficultés sociopolitiques. Cette situation a été aggravée par l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur la vie des citoyens et leurs moyens de subsistance”.