L’ONG Human Rights Watch (HRW) appelle à la ” garantie des droits fondamentaux ” et à ” annuler toute mesure répressive ” en Tunisie suite aux mesures annoncées dimanche 25 juillet 2021 par le président de la République, Kaïs Saïed.

Elle estime que ” la décision du président Kaïs Saïed de s’octroyer de vastes pouvoirs est un signe alarmant quant à la protection des droits fondamentaux “.

Recevant lundi 26 juillet le président et le secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, et le président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Kaïs Saïed a réaffirmé son attachement à la garantie des droits fondamentaux et au respect de l’Etat de droit et du processus démocratique dans le pays.

Il a également reçu les présidents des principales organisations nationales (UGTT, UTICA, UTAP, UNFT et ATFD, ordre des avocats) à qui il a assuré le respect des droits et des libertés individuelles et publiques ainsi que des délais d’application des mesures exceptionnelles.

Une liesse populaire a envahi les villes du pays après l’annonce du président de la République. La population est descendue dans la rue pour exprimer son soutien à ces décisions, des klaxons des youyous et des slogans contre le Parlement, le mouvement Ennahdha et à ses alliés.

Des manifestations ont eu lieu dimanche, jour de la fête de la République, dans toutes les régions du pays appelant à la dissolution du Parlement et du gouvernement et à la suspension de la Constitution.