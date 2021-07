Le président de la République, Kais Saied, a eu, lundi 26 juillet 2021, un entretien téléphonique avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, nous apprend un communiqué de la présidence tunisienne.

A cette occasion, Kais Saied a réaffirmé son respect de la ” légitimité, des droits et des libertés “, et que les décisions qu’ils a prises sont conformes à l’article 80 de la Constitution visant à protéger l’Etat, préserver les instances constitutionnelles et réaliser la paix sociale.

Cité dans un communiqué de la présidence, Antony Blinken a souligné la disposition de son pays à continuer de développer les relations de partenariat avec la Tunisie dans divers domaines et de renforcer les valeurs relatives à la protection de la démocratie et des droits de l’Homme.