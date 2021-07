Après sa première au mois d’octobre 2020, la pièce théâtrale qui a signé le retour après 11 ans d’absence de Sabah Bouzouita, la pièce théâtrale “Mémoire”, une mise en scène de Slim Sanhaji-Sabah Bouzouita est au programme de la 56ème édition du festival international de Hammamet dans sa version en ligne cet été à la lumière de la propagation de la pandémie de la Covid 19.

“Mémoire” est un huis-clos qui met en scène trois personnages ” Kenza ” et son époux ” Mortadha ” qui vivent dans un une maison de retraite ou un asile psychiatrique.

Un soir ” Doc.Trilli ” visite les lieux et ” Kenza ” croit reconnaître en cet homme son ancien tortionnaire et pour dépasser les tortures subies, le prend en otage pour arracher ses aveux. Entre mensonge et vérité, doute et certitude, en évoquant les cicatrices…l’horreur…la folie…la lâcheté…basculants entre vengeance et pardon, légitimité et légalité, les trois personnages fantômes se débattent dans une absurdité mortelle. ” Mémoire ” est une pièce d’après ” La jeune fille et la mort ” d’Ariel Dorfman qui relate l’histoire d’un couple, témoin de la difficile transition d’une dictature militaire à un régime démocratique où l’avenir ne paraît pouvoir se construire sans la destruction du passé.

Dramaturge et comédienne dans “Mémoire”, Sabah Bouzouita se produira aux côtés de Ridha Boukaddida et Alaeddine Ayoub, réunir autour de l’oubli, du passé, du pardon, du droit, de la vérité….

Cette pièce est subventionnée par le ministère des affaires culturelles et produite par Artis Production en collaboration avec le théâtre de l’opéra de la Cité de la culture.