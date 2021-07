Le ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement a mis en garde, samedi, contre des pages Facebook, usurpant le nom du département, présentant des formulaires et collectant des données auprès des particuliers et des institutions.

Le ministère a précisé dans un communiqué, avoir informé l’administration de Facebook de l’existence de fausses pages usurpant son nom, rappelant que le site Web officiel du ministère est http://www.finances.gov.tn”>www.finances.gov.tn et sa page Facebook officielle est Ministère des finances-Tunisie.