La BIAT est fière d’avoir participé à l’expérimentation de transfert de l’Euro-Digital entre l’Europe et l’Afrique. Cette opération s’est déroulée avec succès sur les guichets de la BIAT. Il s’agit d’une innovation technologique qui s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation de monnaie numérique de Banque centrale menée par la Banque de France en coopération avec la Banque centrale de Tunisie et un groupement d’acteurs.

La Banque de France, en coopération avec la Banque Centrale de Tunisie, a conduit avec succès une septième expérimentation de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), avec un groupement d’acteurs piloté par la société Prosperus et comprenant la BIAT, sa filiale française BIAT France et la Banque Wormser Frères.

Prosperus a également été accompagnée dans ces travaux par les cabinets Value Digital Services et Inuo Strategic Impact.

En effet, il s’agit du premier transfert temps réel et sécurisé de l’« Euro-Digital » (Monnaie Numérique de Banque Centrale) entre l’Europe et l’Afrique qui s’est déroulé à partir des guichets de la BIAT en France à travers la Banque Wormser et a atterri dans les guichets de la BIAT en Tunisie à travers un corridor d’échange impliquant la Banque de France et la Banque centrale de Tunisie. Cette opération s’est passée sur la plateforme Instaclear, une plateforme de clearing sécurisé et instantané basée sur Blockchain.

Cette expérimentation a permis d’apprécier l’intérêt de la MNBC interbancaire pour l’exécution de transferts transfrontières de détail. Elle ouvre la voie à des réflexions plus importantes entre les banques centrales en coopération avec les banques commerciales sur l’amélioration des paiements transfrontières par l’établissement de processus plus innovants et plus efficaces.

A travers sa participation à cette expérimentation, la BIAT se met au premier front de l’innovation en matière de transfert transfrontières avec l’ambition de moderniser progressivement ses processus et d’offrir des services nouveaux et rapides à sa clientèle TRE.

A propos de BIAT France :

Créée en 2015, BIAT France est une filiale de la BIAT basée à Paris. BIAT France propose aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) des services de transfert d’argent à l’international ainsi que toutes les opérations annexes rattachées à cette activité à des prix très compétitifs. Avec l’ouverture de sa filiale à Paris, la BIAT renforce sa politique de proximité et d’accompagnement des TRE développée depuis plusieurs années, notamment avec l’offre Tounessna.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

Communiqué