La première tranche des travaux d’aménagement des espaces du complexe de la jeunesse et des sports de la Manouba vient d’être achevée, selon le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle.

Ces travaux comprenaient notamment l’équipement d’un centre d’hébergement de 25 chambres et 50 lits, d’un espace d’accueil, de bureaux administratifs ainsi que d’un magasin et d’une unité de restauration composée d’une cuisine et d’un restaurant.

Selon le ministère, la deuxième partie des travaux consiste à doter le complexe d’équipements supplémentaires pour le restaurant, de climatiseurs pour les chambres et de grilles de protection en fer pour protéger le complexe.

Il a été également indiqué que 600 000 dinars ont été alloués au titre de l’année 2021 pour l’aménagement d’espaces sportifs au sein du complexe (deux courts de tennis), d’un stade multidisciplinaire et d’une buvette. Ces travaux devront débuter au cours de l’année 2022.