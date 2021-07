Les investissements déclarés dans l’industrie ont baissé de 20,5%, durant les 6 premiers mois de 2021, s’établissant à 1,311 milliard de dinars, contre 1,648 milliard de dinars durant la même période de 2020, selon les dernières statistiques publiées par l’APII.

Les investissements déclarés ont chuté de 68,6% dans le secteur des matériaux de construction à 76,7 MDT et de 47,9% dans le secteur des industries mécaniques et électriques à 350,6 MDT. Ceux déclarés se sont aussi repliés de 45,4% dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure, à 10,6 MDT et de 22,7% dans les industries textiles et habillement à 63 MDT. Une baisse de 15,8% a également été enregistrée au niveau des investissements déclarés dans les industries diverses.

En revanche, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 56,5%, à 462,8 MDT. Idem pour ceux déclarés dans le secteur des industries chimiques, lesquels ont évolué de 52,1%, à 146,2 MDT.

Par ailleurs, l’APII précise que les investissements déclarés dans l’industrie se répartissent à raison de 574,5 MD pour le régime totalement exportateur et de 736,3 MDT pour le régime autre que totalement exportateur.

Les investissements à participation étrangère se sont établis à 582,3 MDT, dont 198,6 MDT d’investissements mixtes et 383,7 MDT d’investissements 100% étrangers.

La part des régions de l’est dans les investissements déclarés dans l’industrie s’est établie à 984,7 MDT, alors que celle des régions de l’ouest a atteint 326,1 MDT.