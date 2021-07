Les indicateurs provisoires de la société SOTRAPIL sont élaborés partant des données relevées à travers les tableaux de bord de l’activité technique et de gestion de la société au cours de la période considérée. Ils font ressortir :

– Une hausse du total des quantités transportées au cours du premier semestre 2021 de l’ordre 25,68% pour se situer à 921.373 m3 contre 733.112 m3 au cours du premier semestre 2020. Cette hausse résulte de :

– L’augmentation des quantités transportées via le pipeline Bizerte-Radès de 26,23% suite à l’augmentation de la consommation nationale en carburants routiers (+22% à fin mai 2021) et à l’augmentation de la production de la STIR en Gasoil ordinaire (+50% à fin mai 2021)

– L’augmentation des quantités transportées via le pipeline Jet A1 de 14,13% et ce suite à l’augmentation de la demande en Kérosène des sociétés opérant dans l’aire de l’aéroport de Tunis- Carthage et raccordées au pipeline Jet A1 de SOTRAPIL.

– Une hausse du total des revenus du transport à fin juin 2021 de 29,44% pour se situer à 7.879.610 dinars contre 6.087.249 dinars à fin juin 2020.

Cette augmentation est expliquée par :

– l’augmentation des quantités transportées de 25,68% au cours du 1er

semestre 2021,

– les révisions successives, à partir du 11 mars 2021 puis du 20 avril 2021 respectivement d’environ +3%, des tarifs de transport via le pipeline Bizerte – Radès et la révision à la hausse de 5% du tarif de transport via le pipeline Jet A1 à partir du 1er janvier 2021.

– Une hausse du total des produits d’exploitation de l’ordre de 23,75% pour se

situer à 8.903.346 dinars à fin juin 2021 contre 7.194.615 dinars à fin juin

2020, expliquée principalement par la hausse des revenus de transport.

– Une hausse du total des charges d’exploitation de l’ordre de 6,97% pour se

situer à 4.674.623 dinars contre 4.370.141 dinars à fin juin 2020 expliquée principalement par la hausse des charges du personnel de l’ordre de 6,09%

suite au recrutement d’un certain nombre de cadres et d’agents à partir du

mois de juillet 2020.

– Une baisse des produits financiers de l’ordre de -32,21% pour se situer à

1.151.607 dinars contre 2.288.862 au cours du 1er semestre 2020 expliquée

par la baisse des taux de rémunération offerts par les banques pour les

placements financiers de la société au cours l’année 2021.