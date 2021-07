Les travaux du projet de reconstruction de deux ouvrages hydrauliques sur la route régionale n°82 au niveau d’oued Ain Rbii à Bouhajar et la route régionale n°92 au niveau de Ksibet el-Médiouni (Monastir) ont atteint un taux d’avancement de 15%, a indiqué le sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure à Monastir, Samir Slama.

La réalisation de ce projet, dont le coût s’élève à 413 mille dinars a été décidée suite à l’évaluation faite mi-2020, de ces deux ouvrages hydrauliques, après la détection des signes dégradation par la direction régionale de l’équipement à Monastir.

Les résultats de ces examens ont fait ressortir la nécessité de reconstruire les deux ouvrages hydrauliques édifié depuis 40 ans.

Les travaux, qui vont durer 180 jours, ont été lancés depuis le 15 juin 2021. Ils permettront notamment d’élargir la capacité de l’ouvrage hydraulique au niveau d’Oued Ain Rbii, sachant que les études ont tenu compte des quantités des eaux pluviales collectées.