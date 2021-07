Les jeunes chercheurs de la région euro-méditerranéenne intéressés à explorer le lien entre la transition verte et numérique avec les développements économiques, migratoires et sécuritaires peuvent postuler pour participer au “Forum de la Jeunesse EuroMeSCo” qui prévu à Barcelone (Espagne) en octobre 2021 et ayant pour thème ” Transition verte et numérique dans la zone euro-méditerranéenne : les jeunes font le lien entre le développement économique, la migration et la sécurité “.

Ledit forum fait partie du “Laboratoire Euromed des jeunes chercheurs”, une initiative du projet ” EuroMeSCo : Connecting the Dots ” cofinancé par l’Union européenne et l’Institut européen de la Méditerranée.

Le Laboratoire Euromed des jeunes chercheurs vise à renforcer les capacités de recherche des jeunes experts de la région méditerranéenne, à donner de la visibilité à leurs travaux et à les faire reconnaître, à intensifier les échanges et à stimuler la recherche sur des questions d’intérêt commun, notamment dans les domaines du développement économique, de la migration et de la sécurité.

Dans le cadre de cette édition, 40 participants de toute la région méditerranéenne et des régions voisines se réuniront à Barcelone pour échanger avec des décideurs politiques, des professionnels et d’autres jeunes experts sur des questions clés concernant la zone euro-méditerranéenne et contribuer à l’élaboration des politiques dans la région.

Les participants auront l’occasion de présenter leurs propositions de recherche sur le développement économique, la migration et la sécurité en mettant l’accent sur le lien entre économie verte/numérique, bénéficier de sessions de renforcement des capacités en matière d’infographie et de rédaction de documents d’orientation et d’accéder à des opportunités de travaux de publication rémunérés (les auteurs des notes de synthèse sélectionnées seront invités à convertir leurs propositions en documents d’orientation).

La date limite de candidature est le 18 juillet 2021, à 23h59 CET.