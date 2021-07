En septembre 2021, INVESTMED va lancer son programme de formation sur la gestion durable d’entreprises visant à avoir un impact positif sur les startups et les MPME dans les industries vertes, bleues et les industries créatives et culturelles dans trois pays arabes : Tunisie, Egypte et Liban.

INVESTMED est un projet cofinancé dans le cadre du programme “ENI CBC MED” qui vise à relever les défis économiques et environnementaux, en soutenant de nouvelles opportunités commerciales durables pour les jeunes et les femmes dans ces trois pays.

Des cycles de formation pour l’Egypte, le Liban et la Tunisie seront organisés séparément avec des dates spécifiques pour chaque pays. Chaque cycle comptera 15 participants.

Les candidatures sont ouvertes aux jeunes diplômés (24-35 ans), aux entrepreneurs potentiels, aux startups et au personnel des MPME dans l’industrie verte, bleue et créative et culturelle ainsi que pour les personnes ayant des idées numériques dans ces trois secteurs. Les femmes de tous âges sont particulièrement encouragées à postuler.

La date limite de dépôt des candidatures est le 21 juillet 2021 à 18h00 (CET).

L’objectif de la formation est de créer un environnement favorable aux entreprises durables dans les trois pays ciblés afin d’augmenter la part des MPME/startups transfrontalières gérées par des jeunes et des femmes.

La formation est dispensée par un corps professoral hautement qualifié. Le processus d’apprentissage a une orientation pratique et prend la forme de conférences structurées soutenues par des applications pratiques au moyen d’études de cas d’entreprises. La formation sera complétée par des cours en ligne, des laboratoires interactifs en ligne et un tutorat. Le programme s’étale sur 12 mois.

Après la formation, certains candidats participeront à une école d’été en Sardaigne pour faire passer les idées commerciales du stade de l’exploration à des initiatives plus structurées.