Le coup d’envoi du projet “CELAVIE” (Cellule Vitale), une coopération tuniso-italienne dans le domaine de l’aquaculture et l’agriculture, a été donné, lundi 12 juillet 2021, lors d’une séance de travail en vidéo-conférence entre les partenaires tunisiens et italiens du projet.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 900 000 euros, CELAVIE concerne Tabarni et Palerme (Sicile -Italie) et les gouvernorats de Kairouan et Sfax (Tunisie) et s’étale sur une période de 30 mois.

Le projet entend apporter une contribution au secteur de l’agriculture et de l’aquaculture, en particulier dans les zones intérieurs des territoires sicilien et tunisien, en offrant une impulsion axée sur l’innovation de processus et de produits par le biais de la technologie de l’Aquaponie.

Il s’agit ainsi de la réalisation du système ” une Cellule Vitale “, lequel système va permettre de combiner la production des plantes et d’animaux aquatiques dans un cycle unique éco-durable et garanti.