Le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, s’est entretenu, lundi 12 juillet 2021 au téléphone, avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra.

A cette occasion, Jerandi mis en avant les relations privilégiées, stratégiques et de fraternité unissant les deux pays, basées sur la coopération, le respect et la conviction réciproque de la communauté du destin.

Il a souligné la volonté partagée de consacrer la concertation politique et d’impulser les relations bilatérales dans tous les domaines, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

De son côté, Ramtane Lamamra a fait part de la détermination à renforcer les liens solides et de fraternité reliant les deux peuples et à développer la coopération bilatérale dans tous les secteurs d’activité.

Ils ont exprimé la volonté de poursuivre la coordination et la concertation au double plan bilatéral et multilatéral au service de la paix, de la sécurité et des intérêts des deux pays.