La Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar en partenariat avec l’Office National du Tourisme Tunisien a l’honneur de vous présenter le premier guide de voyage sur la région du Dahar !

Le Djebel Dahar est une chaîne de montagnes, située au sud-est de la Tunisie entre les plages du littoral méditerranéen et les premières dunes du Sahara. Le Dahar est riche d’un héritage historique et culturel, d’un patrimoine géologique, paléontologique et naturel exceptionnel. Cette destination est insolite, mystérieuse, authentique !

Pour enrichir votre expérience de la découverte du Dahar, après l’application et le site web du Dahar, notre nouvelle création :

Le guide de voyage du Dahar !!

Le guide de voyage, Destination Dahar « Voyage en terre authentique », offre la possibilité d’organiser un séjour en toute tranquillité d’esprit, hors du temps et loin des sentiers battus.

Il présente des centaines d’informations culturelles et pratiques :

Découverte de la culture et de l’histoire de la région

Sites et monuments à visiter

10 cartes détaillées de la région

Hébergeurs, restaurateurs et artisans

Le lecteur pourra préparer minutieusement son voyage et profiter de la richesse du Dahar.

Le Guide de voyage Destination Dahar-Voyage en terre authentique est en vente à partir du 26 juin en librairie, dans les aéroports de Tunisie, dans les boutiques et chez les prestataires du Dahar.

Guide de voyage Destination Dahar «Voyage en terre authentique» Editeur : Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar

Nombre de pages : 142

Prix : 29 TND

Ce guide symbolise la continuité et l’efficacité des actions de collaboration entre les équipes de la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar (FTADD), de Swisscontact et de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Ce travail est conduit depuis 2014 dans le cadre du 1er projet Destination Dahar et continué dans le projet Destination Sud-Est Tunisie (2019-2023); projets, tous deux, en partenariat avec l’ONTT, sous l’égide du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et financés par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

La FTADD est un organisme de gestion de destination (DMO) issu d’une expérience pilote pour un nouveau modèle de gouvernance régional en partenariat public-privé avec l’ONTT. Elle fédère 90% des prestataires touristiques de la région pour développer une véritable destination touristique, mettre en valeur le riche patrimoine du Dahar et la promouvoir en utilisant des techniques de marketing innovantes et participatives. Cette nouvelle destination « Destination Dahar® » attire les touristes, tunisiens et étrangers, en offrant une alternative au tourisme balnéaire classique participant à faire de la Tunisie « un pays aux multiples voyages » (ONTT).