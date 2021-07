L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Visite Portugal et la ville de Reguengos de Monsaraz ont annoncé les dates de la cinquième Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme.

La Conférence de l’OMT sur l’œnotourisme se déroulera cette année 2021 les 9-10 septembre 2021 à Reguengos de Monsaraz, dans la région de l’Alentejo, au Portugal, en collaboration avec le gouvernement portugais.

La Conférence aura pour thème « L’œnotourisme, moteur du développement rural » et se tiendra sous forme de rencontre hybride pour accueillir des délégués du monde entier. Elle sera axée sur la contribution de l’œnotourisme à l’intégration socioéconomique régionale et sur l’immense potentiel qu’il possède d’ouvrir des perspectives de développement dans les destinations rurales.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, pense qu’« il est plus important que jamais de soutenir l’œnotourisme maintenant. Je suis certain que cette rencontre sera une excellente occasion d’échanger des données d’expérience sur les interventions engagées en cette période difficile et de placer ces deux secteurs d’activité au cœur du redressement, au profit tout spécialement des populations rurales. Je remercie le Portugal pour son soutien en vue d’accélérer le redressement du secteur ».

Le ministre d’État à l’Economie et à la Transition numérique, Pedro Siza Vieira, entend positionner le Portugal comme « destination de prédilection pour l’œnotourisme ». Car celui-ci représente « un atout stratégique important pour le Portugal : il peut attirer une clientèle de haut niveau à fort pouvoir d’achat, et offre une pluralité de sites d’intérêt répartis sur tout le territoire, à visiter toute l’année, de sorte qu’il contribue à la cohésion territoriale et aide à réduire la saisonnalité. Le développement de l’œnotourisme tient une place centrale dans le plan de redressement du secteur du tourisme (Réactiver le tourisme | Construire l’avenir), mais la dynamisation de ce produit a aussi son propre plan d’action spécifique. Ledit plan contribuera au renforcement de l’œnotourisme et de l’activité viticole elle-même. Ce sera très important pour créer plus de valeur et d’emplois dans ces régions ».

Le maire de la municipalité de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, a déclaré : « Bienvenue à toutes et à tous dans l’une des plus riches régions viticoles du Portugal ! Reguengos de Monsaraz et l’Alentejo sont des terres qui ont connu la présence et l’influence de l’homme depuis plus de 9 000 ans. Nous possédons un patrimoine immatériel exceptionnel, un sens de l’hospitalité très développé, de grands vins qui font partie de notre identité et diverses excellentes activités d’œnotourisme, pour vivre des expériences inoubliables. Venez les découvrir ».

Depuis 2016, la Conférence met en avant l’importance de l’œnotourisme pour le développement socioéconomique des destinations. Elle sert de plateforme pour l’échange d’expériences, le repérage des bonnes pratiques et la promotion de l’œnotourisme comme instrument au service du développement durable.