Un don de 500 mille doses de vaccins anti-covid-19, seront offertes très bientôt par les Etats Unis d’Amérique (USA) au profit de la Tunisie, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué rendu public vendredi.

Cette initiative reflète les relations d’amitié et traduit le souci permanent du président de la République Kaies Saied visant à renforcer les relations et les consolider avec les pays frères et amis pour acquérir les vaccins et équipements médicaux nécessaires afin de lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Ce don américain illustre les efforts diplomatiques déployés par la présidence de la République pour fournir les vaccins anti-covid-19, selon la même source.