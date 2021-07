L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) met à la disposition des internautes un guide pour optimiser la sécurité de leurs identités numériques.

Ledit guide propose des recommandations ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser les paramètres d’accès, les boîtes emails et les activités sur les réseaux sociaux.

Pour ce qui est de la sécurité liée aux boîtes e-mails, l’ANSI recommande d’utiliser un mot de passe robuste et difficile à deviner, d’activer la double authentification, de vérifier l’authenticité de l’identité des expéditeurs et de ne pas répondre aux emails non sollicités.

Il importe, aussi, de scanner les pièces jointes avant ouverture et de ne pas enregistrer les identifiants et mot de passe au niveau des navigateurs.

L’Agence conseille, en outre, d’utiliser un mot de passe unique pour chaque service de messagerie ou compte sur les réseaux sociaux, de ne pas créer un mot de passe contenant des informations personnelles, de modifier impérativement les mots de passe par défaut et les renouveler périodiquement, et d’adopter des règles de gestion de mots de passe.