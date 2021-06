Sofrecom Tunisie, filiale du groupe Sofrecom, cabinet international de conseil et d’ingénierie spécialisé dans les télécoms et le numérique, vient de s’installer dans ses nouveaux locaux aux Berges du lac, dans un espace de 9 700 m2. L’inauguration s’est déroulée en présence de Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transition numérique, André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, et Guillaume Boudin, directeur général du Groupe Sofrecom.

Ce projet d’aménagement, dont les travaux ont commencé en 2019, est le fruit d’une croissance progressive au fil des années et ce, depuis près de 10 ans.

Avec ce site, Sofrecom Tunisie franchit une nouvelle étape de son développement centré sur l’expérience salarié.

Avec plus de 950 collaborateurs aujourd’hui, l’entreprise figure sur le podium des recruteurs dans le secteur IT en Tunisie.

Ce nouvel espace de travail, conforme aux normes internationales les plus récentes, reflète la volonté de Sofrecom Tunisie de renforcer sa culture agile et son engagement pour le bien-être des salariés tout en répondant au besoin de sa croissance.

Le site est constitué d’espaces collaboratifs flexibles qui favorisent le partage, des espaces agiles conçus pour soutenir la transition de l’entreprise vers une agilité totale des équipes, des « social hub » pour booster la créativité des collaborateurs. Une réelle réflexion d’entreprise pour offrir un cadre de travail épanouissant à ses équipes constituées à 95% d’ingénieurs.

Lancée en 2011, Sofrecom Tunisie est aujourd’hui la plus importante filiale du groupe Sofrecom. Tout au long de ces 10 ans en Tunisie, Sofrecom a recruté plus de 1 500 jeunes diplômés tunisiens sur tout le territoire, leur offrant une formation de qualité répondant aux standards internationaux. Samir BENZAHRA, DG de Sofrecom Tunisie, soulignera « l’inauguration de ce siège symbolise l’engagement du Groupe en Tunisie et sa confiance dans les compétences tunisiennes pour contribuer à sa performance globale. Nous sommes fiers de réaliser cette success story portée par les jeunes talents tunisiens. Nous espérons accueillir notre 1000ème salarié d’ici la fin de l’année».

L’ambition du Groupe Sofrecom se confirme ainsi en Tunisie comme exprimé par Guillaume Boudin, CEO du Groupe : « nous souhaitons continuer à répondre avec ce nouveau site à une double promesse : être un centre d’excellence à haute valeur ajoutée pour nos clients et un acteur clé de la dynamique de transformation digitale de la Tunisie et en Afrique ».

A propos de Sofrecom

Filiale du groupe Orange, Sofrecom est un cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans les télécommunications. Sofrecom conseille et accompagne le développement et la transformation numérique des principaux acteurs du secteur des télécommunications : opérateurs, gouvernements et institutions internationales.