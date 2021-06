L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat dénonce la persistance des pratiques des écoles et associations qui œuvrent, en toute impunité, à diffuser la culture de l’extrémisme religieux.

Des photos d’une cérémonie organisée à Monastir à l’occasion du port, par un groupe d’adolescentes du voile, ont été massivement partagées mercredi sur les réseaux sociaux suscitant une vague d’indignation.

Dans une déclaration, l’observatoire soulignent que des associations célèbrent les fêtes de fin d’années scolaire dans une ambiance ” moyenâgeuse et pathétique ” où des voiles sont servis à des mineures comme habits de la pureté et de la piété.

L’Observatoire regrette, les pressions exercées sur des jeunes filles mineures et les tentatives de diviser les Tunisiennes en femmes vertueuses et voilées et femmes non voilées et impudiques.

Pareilles pratiques consacrent l’idée de l’infériorité de la femme et met en cause ses acquis, alerte l’observatoire qui évoque l’égalité homme-femme défendue par la Constitution de 2014.

Dans sa déclaration, l’observatoire se dit étonné de l’absence de réactions de la part des ministères de l’Education et de la Femme et de l’Enfance.

Et d’ajouter l’éducation des nouvelles générations rompt avec les nombreux acquis accomplis justement par les militants de la région de Monastir qui avaient œuvré à la promotion de la raison la pensée éclairée.