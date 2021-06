Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar a appelé, dimanche à Hammamet, les acteurs politiques en Tunisie à “lancer un dialogue national qui définit les choix économiques pour sauver le pays”, une initiative de l’UTAP, d’après ses dires.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la réunion du Bureau exécutif élargi de l’UTAP, ouverte samedi à Hammamet, Ezzar a ajouté qu’il va examiner des “axes stratégiques” pour le pays et soumettre après des recommandations à la réunion 5+5, qui aura lieu la semaine prochaine ou la semaine d’après.

A l’ordre du jour de la réunion du BE de l’UTAP, des débats sur la gouvernance des terres domaniales agricoles, le développement des systèmes de production agricole, les circuits de distribution, la promotion de l’investissement, la carte agricole et aussi la gouvernance et le développement de la pêche.

“Ces questions sont très importantes pour l’économie du pays et non seulement pour les agriculteurs et les pêcheurs”, a déclaré Ezzar, relevant que des solutions aux problèmes du secteur agricole pourraient contribuer à la résolution des problèmes de chômage et d’autres problèmes sociaux.

L’organisation agricole est prédisposée à participer à tous les dialogues pourvu qu’ils soient “transparents et basé sur une approche participative”, a encore déclaré le président de l’UTAP.