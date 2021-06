La demande totale de gaz naturel a augmenté de 10%, durant les quatre premiers mois de l’année en cours, pour se situer à 1 600 mille tonnes équivalent pétrole (ktep), d’après le document de la “Conjoncture énergétique” qui vient d’être publié par le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

En fait, la consommation finale de gaz naturel a augmenté de 21%, alors que la demande pour la production électrique a évolué de 5%.

Pour rappel, le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (67% de la demande totale à fin avril 2021), étant donné que la production électrique est basée sur le gaz naturel à plus de 96%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la hausse de la demande de gaz naturel (21% à 520 ktep) est expliquée par l’accroissement de la demande des clients moyenne et basse pression a (21%) et celle des clients haute pression (25%), et ce à fin avril 2021.