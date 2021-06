Le tourisme en Tunisie, pilier essentiel du développement économique du pays, a lourdement et négativement impacté ces dernières années. Et pour le reconstruire, il s’avère indispensable d’œuvrer à diversifier son image classique à travers de projets innovants.

C’est dans cette optique qu’à Bizerte, les responsables régionaux du secteur se penchent déjà sur un nouveau modèle de développement touristique de plus en plus sollicité, à savoir l’écotourisme ou le tourisme responsable.

Cette nouvelle tendance permet de découvrir et de jouir de la nature en revenant à des pratiques responsables qui visent à préserver les richesses naturelles.

En s’appuyant sur cette approche de développement touristique régional, le Commissariat régional au tourisme à Bizerte établit des partenariats avec des investisseurs dans ce domaine.

Dans ce cadre, des projets ont été créés et d’autres rénovés dans le but de promouvoir le tourisme national, encourager le tourisme intérieur et surtout renforcer la capacité de résilience de ce secteur face à des facteurs externes à l’instar des crises sanitaires.

Le projet écotouristique IRIS, établi en 2007 sur les côtes du village Ommaden dans la délégation de Sejnane, est parvenu à cumuler les avantages aux yeux des responsables du tourisme à Bizerte.

Selon eux, ce projet constitue un modèle de développement économique qui promet des résultats concrets pour une région, pleine de potentiel naturel “délaissé pendant de longues années”.

Pour soutenir ce projet, un partenariat public-privé est lancé depuis 2017 avec le commissariat régional au tourisme à Bizerte qui s’est engagé à faciliter les procédures administratives, ce qui a permis de varier les services que ce projet offre à ses clients et inciter, par conséquent, les investisseurs à créer un pôle touristique écologique limitrophe à une mer “paradisiaque”.

“Il nous reste d’énormes efforts à déployer pour surmonter les difficultés imposées par la nature et faciliter au touriste l’accès à cette ferme écotouristique”, a déclaré Monia Shiri, gérante du projet.

Elle se félicite, à cette occasion, du partenariat avec le commissariat au tourisme qui, selon elle, commence à apporter ses fruits dans la mesure où le projet a réussi à faire connaitre le “petit” village d’Ommaden aux quatre coins du pays, formulant l’espoir de nouer des partenariats similaires qui contribueront à la relance du tourisme tunisien, a-t-elle dit.