Une délégation du groupe commercial norvégien ” SeaFood ” effectuera une visite en Tunisie au cours de la première moitié du mois de septembre 2021, dans le but d’examiner les opportunités de partenariat dans le secteur de l’aquaculture. C’est ce qu’annonce l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) dans un communiqué publié mercredi 16 juin 2021.

L’APIA a pris part à une rencontre virtuelle organisée par l’ambassade de Tunisie à Oslo sur le renforcement de la coopération tuniso-norvégienne dans le domaine de l’aquaculture.

Au cours de cette rencontre, les experts de l’APIA ont présenté un aperçu sur le climat des investissements en Tunisie et les avantages financiers et fiscaux accordés dans ce domaine, soulignant leur appui aux projets aquacoles, les premiers du genre en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen.

Il a été convenu que le programme de la visite de la délégation norvégienne comportera des déplacements aux sites de production aquacole, mais aussi des rencontres avec les différentes structures techniques spécialisées dans ce domaine.

A rappeler que la production de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie s’est stabilisée au cours du premier trimestre de l’année 2021 aux alentours de 24 800 tonnes contre 24 900 tonnes durant la même période de l’année dernière, selon l’Observatoire national de l’agriculture.

En revanche, la production aquacole a baissé de 22%, passant de 4 100 tonnes en 2020 à 3 200 tonnes en 2021.