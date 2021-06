“Tunisie la transition bloquée”, est le titre de la nouvelle publication de l’Observatoire tunisien de la transition démocratique (OTTTD) publié en partenariat avec la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Tunisie.

Un point de presse est prévu jeudi 17 juin à Tunis, pour la présentation et le lancement de cet ouvrage réalisé sous la supervision de Hamadi Redissi, Mustapha El Haddad, Asma Nouira et Hafedh Chékir.

Le quartet d’auteurs aborde plusieurs questions en rapport avec le processus démocratique en Tunisie entamé en 2011. “La transition a-t-elle réalisé ses objectifs ? A-t-elle débouché sur une démocratie dite consolidée ? Ou bien, à l’inverse, a-t-elle accouché d’un système inédit ? Mais alors lequel ?”, se demandent les rédacteurs.

La publication de ce livre coïncide avec la commémoration du dixième anniversaire, ce qui pose pour ses auteurs la question de l’usage de l’appellation ” Révolution ” ou simplement du terme “transition démocratique”. Cet opus soulève le débat sur la Tunisie comme étant une véritable “exception” ou un pays “singulier”.

“L’Observatoire de la transition démocratique est un modeste laboratoire à idées créé juste après le 14 janvier 2011, par un groupe informel d’intellectuels, d’universitaires et d’acteurs associatifs, engagés dans le combat pour la démocratie et les droits de l’homme”, peut-on lire sur le site de l’Observatoire, explique son président, Hamadi Redissi.

“L’OTTD est une institution de recherches sous la forme d’une association de droit tunisien à caractère scientifique et à but non lucratif. Il est composé principalement de professeurs d’université, de chercheurs de différentes disciplines(sciences politiques, droit, sociologie, sciences économiques, journalisme..)”.