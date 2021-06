Réunis en visio-conférence lundi 14 juin 2021 dans le cadre de 3e réunion de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’énergie organisée par le Portugal, les ministres de l’Energie de l’UpM ont cité comme priorité urgente pour la région l’intégration progressive des systèmes et des marchés énergétiques tout en sécurisant les approvisionnements énergétiques et le renforcement de l’interconnexion électrique et des réseaux intelligents.

Appuyer la recherche-développement-innovation

Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’impulser le rôle de la recherche-développement-innovation et de la numérisation dans l’appui à la transition vers des économies équitables, inclusives et à faibles émissions, et d’attirer des investissements privés dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Selon l’UpM, l’objectif recherché est de développer la coopération énergétique existante, pour fournir un approvisionnement sûr, abordable et durable dans la région méditerranéenne.

Il s’agit également de relever les défis croissants liés au climat, auxquels la région est confrontée, ainsi que la reprise après la pandémie.

Impératif d’une feuille de route stratégique

Les ministres méditerranéens de l’Energie réitèrent leur soutien aux plateformes énergétiques à l’UpM et recommandent l’élaboration d’une feuille de route stratégique regroupant des actions concrètes permettant de réaliser les objectifs de la Déclaration, à savoir la “Plateforme régionale du marché de l’électricité, la Plateforme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et la Plateforme de l’Union pour le gaz”.

Les 3 grands projets énergétiques soutenus par l’UpM

L’Union pour la Méditerranée soutient, à cet effet, 3 grands projets énergétiques, dont le cadre du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

Ce projet vise à surmonter les difficultés entravant le développement de marchés privés pour les énergies renouvelables en Egypte, au Maroc, Tunisie, Jordanie et Liban.

Elle soutient également le Projet Clima-Med qui s’attèle à renforcer la sécurité énergétique et la capacité de résilience des pays partenaires, tout en encourageant leur transition vers des économies à basse émission de carbone et le Parc éolien Tafila (Tafila Wind Farm) en Jordanie.

Il s’agit d’un projet pionnier dans le domaine des énergies renouvelables financé par le secteur privé qui vise à couvrir 3% de la demande intérieure d’électricité en Jordanie, ainsi que de créer de nouvelles opportunités d’emploi.

L’industrie et le tourisme exercent une pression sur les ressources énergétiques

Le bassin méditerranéen, qui abrite une population croissante de plus de 500 millions d’habitants, est confronté aujourd’hui à des défis énergétiques urgents, avec une demande en énergie qui devrait croître de plus de 50% dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée d’ici 2040.

L’industrialisation intensive et le développement du tourisme renforcent également la pression sur les ressources énergétiques disponibles, dans la région, perçue, en plus, comme l’un des points chauds du changement climatique dans le monde, se réchauffant 20% plus vite que la moyenne mondiale.