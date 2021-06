NEXT STEP, un des principaux fournisseurs du Cloud en Tunisie et INETUM (ex Gfi), leader européen des services et des solutions digitales, ont conclu récemment un partenariat afin de développer une offre cloud locale pour répondre aux nouveaux besoins des organisations publiques et privées.

Cette alliance vient appuyer les offres multiples des deux partenaires pour mieux répondre aux nouveaux besoins en matière de digitalisation des organisations et représente ainsi un gage de confiance mutuel au service des différentes institutions.

Le partenariat conjugue la puissance et l’innovation des solutions cloud de dernière génération de NEXT STEP, son expertise en cybersécurité, en « services managés » et en intégration IT avec la pertinence de l’offre Inetum en intégration de systèmes digitaux dans les différents secteurs ainsi que sa solide expérience en matière de développement spécifique, de protection et analyse des données, d’intelligence artificielle et de solutions applicatives dans le cloud.

L’expertise combinée des deux acteurs contribuera à la maîtrise du digital flow au service de la performance des activités et processus des clients via des stratégies digitales audacieuses et permettra aux organisations de créer leur infrastructure cloud avec les plus hauts standards internationaux de sécurité.

Avec ce partenariat, Inetum et NEXT STEP s’engagent ensemble pour délivrer un service maîtrisé et sécurisé de la transformation vers le cloud. Ces solutions cloud souveraines de bout en bout répondent aux exigences de sécurité, d’interopérabilité et de transparence de tout type d’organisation de manière efficace et adaptée, en facilitant leur passage au cloud.

Cet accord vise également à promouvoir des offres SaaS afin de permettre l’interopérabilité, la portabilité, la confiance et la transparence des infrastructures, des applications et des données. Afin de pouvoir tirer parti de la data, ce partenariat permettra notamment le développement d’espaces de données sécurisées rassemblant acteurs publics et privés.

Le partenariat s’appuie sur la collaboration de NEXT STEP et d’Inetum avec plusieurs constructeurs et éditeurs de logiciels mondiaux pour proposer des solutions souveraines intégrées de bout en bout.

A propos de NEXT STEP

NEXT STEP, le fournisseur Cloud Tunisien certifié ISO 9001 et ISO 27001, offre à ses clients des solutions de sauvegarde les plus modernes et complètes tout en leurs garantissant une sécurité et une confidentialité de premier plan. Il propose aussi une panoplie de solutions de collaboration, de réseau d’entreprises, de cybersécurité, et de Data Center. Fondée en 2012, NEXT STEP a rencontré un succès immédiat, et s’est peu à peu hissé au sommet du marché d’intégration IT et des services Cloud. Grâce à une équipe d’une centaine de collaborateurs hautement qualifiés, NEXT STEP accompagne ses clients dans la conception, la mise en place et l’exploitation de leurs projets IT. La société connait, depuis sa création, une croissance exponentielle portée par la réalisation de plus de 1800 projets nationaux et internationaux.

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros.