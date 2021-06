L’Ecole supérieure d’ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) lancent un appel à candidatures pour sélectionner 40 participants à une formation à la création de Spin-off transfrontaliers spécialisés dans l’application des Bio et nanotechnologies dans la chaîne de valeur laitière, dans le cadre des activités du Living Lab Bio/Nano du projet TRANSDAIRY.

Cet appel s’adresse aux chercheurs, PME, start-up, jeunes entrepreneurs, femmes entrepreneures, acteurs de la chaîne de valeur laitière de la fourche à la fourchette.

Les candidats retenus bénéficieront de conseils d’experts, de programme de formation personnalisé ainsi que de sessions de mentorat pour développer leurs compétences.

Le programme de formation et d’accompagnement des entrepreneurs offert par le living Lab Bio/Nano du projet TRANSDAIRY en Tunisie, vise à appuyer le Transfert des Bio et Nano Technologies appliquées à la chaîne de valeur laitière, dans le but de renforcer la commercialisation de ses produits et/ ou services sur les marchés national et international. Il confère les compétences nécessaires pour lancer des Spin-off transfrontaliers au profit des candidats qui répondent aux critères de sélection, cités ci-dessous.

A préciser que le Spin-off, est la création d’une nouvelle société indépendante à partir d’une branche d’activité d’un groupe. En général, pour les actionnaires, la société échange les anciennes actions du groupe contre les actions de la nouvelle entité, par le biais d’une attribution automatique des titres.

Les sessions de formation seront réparties en 4 sessions de 10 participants dont chacune intégrera une session d’entrepreneuriat et innovation, un cours sur le transfert des Bio/Nano technologies du laboratoire au marché, une session plénière pour le développement des Soft Skills et une session de mentorat individuel.

TRANSDAIRY, financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med 2014- 2020, est un instrument pour la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen.

C’est un projet d’une durée de 30 mois avec un budget de 3,8 millions d’euros dont 3,4 millions d’euros de contribution de l’Union Européenne, visant à renforcer le transfert technologique entre la recherche, l’industrie et les PME dans le domaine des technologies clés génériques ” KETs : ICT & Bio/Nano Technologies ” appliquées à la chaîne de valeur laitière par la création de Living Labs et la consolidation des Spin-offs.