La progression de la pandémie Covid-19 en Afrique fait craindre le pire

Oui, il y a de quoi s’inquiéter, parce que le continent africain, selon les données disponibles, serait la région du monde qui ait enregistré une forte progression des cas de contaminations de la Covid-19 pendant la semaine du 7 au 13 juin 2021, contre une diminution du nombre de cas, et ce pour la 6ème semaine consécutive à l’échelle mondiale.

Désormais, l’Afrique a franchi le cap des 5 millions de personnes infectées par la Covid-19 depuis l’apparition du virus en décembre 2019, selon les chiffres du CDC Afrique. Cependant, l’Afrique et l’Océanie demeurent les deux parties du monde les moins touchées (en nombre cas et en nombre de morts) par le coronavirus.

Plus précisément, 5 008 656 cas ont été déclarés par les 54 pays et territoires africains, dont près de 109 800 au cours de la semaine citée plus haut, ce qui constitue une moyenne journalière de 15 680 cas. Au total, le continent compte désormais 134 000 décès depuis l’apparition de la pandémie en décembre 2019.

Mais certains spécialistes affirment qu’il s’agit d’une sous-estimation du nombre réel de cas de contaminations, en ce sens que beaucoup de pays ne disposent pas de capacités de dépistage efficaces.

Ceci étant, 7/10 des cas nouveaux ont été enregistrés dans seulement cinq pays, à savoir l’Egypte, Tunisie, Ouganda, Zambie ((+147% à 1 200 nouveaux cas par jour) et l’Afrique du Sud ((+37%, 5 960 nouveaux cas par jour). Par conséquent, vu qu’il existe moins de voyages entre les pays, on peut supposer que cette poussée de contaminations sera moins contagieuse. Et ce même si d’aucuns estiment que l’Afrique est la menace 3ème vague qui, elle, risque de faire plus mal que les deux premières.

Pour autant, l’Organisation mondiale de la santé appelle les pays les plus riches à partager les vaccins, car il s’agit d’une question « de vie ou de mort », souligne le Dr Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS pour l’Afrique. Appel entendu, parce les pays du G7 lors de leur dernier sommet se sont engagés à distribuer aux pays pauvres un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 dans le cadre du dispositif Covax.