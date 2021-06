Amine Chouaieb est né en 1985. Il a fait ses études primaires et secondaires à l’école Bab Jebli et au lycée de jeunes filles Tahar Sfar à Sousse, sa ville natale.

Son baccalauréat en poche, il s’inscrit en classes préparatoires au lycée Chaptal à Paris, où il a suivi des études en Maths Sup/Spé. Il intègre ensuite l’Ecole d’ingénieur de la ville de Paris (EIVP) et s’est spécialisé en urbanisme et génie civil.

Curieux de découvrir le monde, il part en Australie pour se spécialiser en structure des bâtiments et génie civil dans le cadre d’un projet de jumelage avec l’University of Sidney.

De retour en France, il s’inscrit à l’Ecole spéciale des travaux publics (ESTP Paris) et entame sa carrière professionnelle au cabinet de conseil Sinteo.

Féru d’études et tenant à étoffer encore plus sa formation académique, il intègre par la suite l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe), puis l’Université Cornel de New York, aux Etats-Unis.

Après, il revient de nouveau à Paris où il travaillera durant un an au cabinet de conseil Eurogroup Consulting. Et enfin, il décida de lancer son projet sur l’Internet des objets (IOT – Internet Of Things) avec la création de Chifco en 2011.

Aujourd’hui, il est à l’affût des nouvelles opportunités dans d’autres pays où il pourrait bénéficier d’avantages concurrentiels solides et durables avec pour objectif, sur le long terme, de conclure des partenariats avec des acteurs étrangers, en Europe, Afrique et au Moyen-Orient en tant que prestataire de services technologiques.

A.B.A